Staus bei An- und Abreise beim Nova Rock erwartet

Am Donnerstag startet das Nova Rock-Festival im burgenländischen Nickelsdorf. Bereits ab Mittwochabend werden zahlreiche Musikfans auf die Pannonia Fields II strömen, insgesamt werden über 200.000 Besucher erwartet. Die Verkehrsexperten von ARBÖ und ÖAMTC rechnen deshalb mit Staus und Verzögerung auf der Ostautobahn (A4) vor der Ausfahrt Nickelsdorf, wie sie am Dienstag in Aussendungen betonten.