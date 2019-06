Torberg-Medaille geht an Föttinger und Kehlmann

Nach der letzten Vorstellung des Stückes "Die Reise der Verlorenen" von Daniel Kehlmann erhalten am Mittwoch der Autor sowie der Direktor des Theaters in der Josefstadt, Herbert Föttinger, die von der Israelitischen Kultusgemeinde verliehene Marietta und Friedrich Torberg-Medaille. Die Auszeichnung dient dem Andenken an den streitbaren Autor und Publizisten Friedrich Torberg (1908-1979).