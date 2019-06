Autor Ernst Brauner mit 90 Jahren verstorben

Der Autor Ernst Brauner ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Der gebürtige Wiener verstarb, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Nacht auf Samstag (8. Juni) in seiner Heimatstadt. Das teilt sein Verleger Lojze Wieser mit. "Sein Schreiben wird uns fehlen, seine Bücher bleiben", so Wieser über den am 12. Oktober 1928 Geborenen, der sich stets als Außenseiter des Literaturbetriebs positionierte.