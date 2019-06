Mitfavorit England besiegte Schottland mit 2:1 bei Frauen-WM

England ist der Favoritenrolle im ersten Gruppe-D-Spiel der Fußball-Frauen-WM in Frankreich gerecht geworden. Das Team von Coach Phil Neville setzte sich am Sonntag in Nizza gegen Schottland mit 2:1 durch. Nikita Parris verwertete schon in der 14. Minute einen Elfmeter, Ellen White (40.) erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Schottland gelang durch Claire Emslie (79.) nur der Ehrentreffer.