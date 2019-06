Kaiser appelliert an Regierung in Sachen Ganztagsbetreuung

Der Kärntner Landeshauptmann und aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Peter Kaiser (SPÖ), hat am Sonntag in Sachen Ganztagsbetreuung für Schüler an die Bundesregierung appelliert. Es geht um eine diesbezügliche Novelle, die laut "Tiroler Tageszeitung" nicht auf der Tagesordnung des kommenden Ministerrates am Mittwoch steht.