Karussell brach in Spanien zusammen: 28 Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf einem Kirtag sind in Spanien 28 Menschen verletzt worden. Ein Karussell brach am Samstag beim Volksfest in San Jose de La Rinconada bei Sevilla bei hoher Geschwindigkeit zusammen. Drei Kinder im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren liegen in Krankenhäusern, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.