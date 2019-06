Schuss in die Luft bei Streit unter Jugendlichen in Wien

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen ist am Samstagabend in einer U-Bahn-Station in Wien-Donaustadt ein 16-Jähriger verletzt worden. Einer der Angreifer soll zudem einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Dazu kam es zu mehrfachen Drohungen mit Waffen. Die Angreifer flüchteten. Als die Polizei hinkam, befanden sich noch fünf Jugendliche bei der U2-Station Seestadt.