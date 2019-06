Waldbrand in Kärnten nach wie vor nicht unter Kontrolle

140 Feuerwehrleute sind am frühen Freitagabend bei der Bekämpfung eines Waldbrandes in Kärnten im Einsatz gewesen. Das Feuer war gegen Mittag in einem steilen Waldstück bei Zell (Bezirk Klagenfurt-Land) ausgebrochen. Etwa acht Hektar Wald und Kahlschlag standen in Flammen, das Feuer war vorerst noch nicht unter Kontrolle, teilte Einsatzleiter Karl-Heinz Miklin auf APA-Anfrage mit.