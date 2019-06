Deutscher in Leoben zu lebenslanger Haft verurteilt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Webpic

Der Mann soll am 30. November 2018 einen Mann aus dem obersteirischen Langenwang bei einem privaten Autoverkauf mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Der Angeklagte bestritt vor Gericht eine Mordabsicht. Er gestand lediglich einen schweren Raub und sprach von einem "Black Out".

Nach der Messerattacke war der Verdächtige einen Tag später in Salzburg festgenommen worden und legte zunächst ein Geständnis ab. Motiv war offenbar ein Streit um den Preis beim Verkauf des Gebrauchtwagens. Der Steirer hatte sein Auto privat zum Verkauf angeboten. Der in Salzburg wohnhafte deutsche Interessent kam, um sich den Wagen anzuschauen. Während der Verhandlungen um die Verkaufsmodalitäten gab es Streit zwischen Verkäufer und Käufer. Plötzlich zückte der 22-Jährige ein Messer und fügte dem Steirer zahlreiche Messerstiche zu. Danach flüchtete er mit dem Transporter, den er kaufen hatte wollen.

Der Schwerverletzte schaffte es noch, sich zu einer Nachbarin zu schleppen, die die Einsatzkräfte alarmierte. Das Opfer musste während der Notversorgung mehrfach reanimiert werden. Im Krankenhaus in Bruck an der Mur wurde er stundenlang operiert. Der 48-Jährige hatte multiple Stichverletzungen in mehreren Körperbereichen erlitten.

Die Polizei hatte am Tatort diverse Unterlagen zu dem geplanten Autoverkauf sichergestellt. Daraus gingen Name und Wohnort des mutmaßlichen Täters hervor. So wurde er rasch gefunden. Der 22-Jährige wurde an seinem Arbeitsplatz in der Stadt Salzburg festgenommen. Er war sogar mit dem Transporter des Opfers in die Arbeit gefahren.