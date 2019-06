Prozess zu Anschlag auf "Charlie Hebdo" im April 2020

Facebook

© APA (AFP/Archiv)

Die Angeklagten sollen nicht nur für den Angriff auf "Charlie Hebdo" verantwortlich sein, bei dem die Brüder Cherif und Said Kouachi am 7. Jänner 2015 zwölf Menschen töteten. Die Beschuldigten sollen auch dem Islamisten Amedy Coulibaly geholfen haben, der kurz danach eine Polizistin erschoss und vier weitere Menschen bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt tötete.

Der Anschlag auf "Charlie Hebdo" und der Angriff auf den Supermarkt waren die ersten einer ganzen Reihe von islamistisch motivierten Anschlägen in Frankreich, bei denen mehr als 250 Menschen getötet wurden.