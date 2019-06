Sherpas fanden vier Leichen am Mount Everest

Neben tonnenweise Müll haben Sherpas am Mount Everest vier Leichen entdeckt. Während einer einmonatigen Säuberungsaktion im Himalaya habe die zwölfköpfige Bergführergruppe elf Tonnen Abfall zusammengetragen. Dabei sei sie auch auf die Toten gestoßen, teilte die nepalesische Tourismusbehörde am Freitag mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die Leichen wurden Forensikern in Nepals Hauptstadt Kathmandu übergeben. Sie sind noch nicht identifiziert. Bei dem eingesammelten Müll handelte es sich um Hinterlassenschaften der Klettergruppen in den verschiedenen Camps am höchsten Berg der Welt, erläuterte der Leiter der Tourismusbehörde, Dandu Raj Ghimire. Darunter seien viele Sauerstoffflaschen, Dosen, Seile, Zelte und Verpackungen. Die Sherpas hätten den Mist im Basiscamp getrennt. Recycelbares werde in die Hauptstadt Kathmandu gebracht.

Für die vielen Expeditionen auf den 8.848 Meter hohen Everest errichten Sherpas zu Beginn der Saison mehrere Camps auf unterschiedlichen Höhen. Die Regeln sehen vor, dass jeder Bergsteiger mindestens acht Kilo Müll beim Abstieg mitnimmt, um der Verschmutzung des anspruchsvollen Klettergebiets entgegenzuwirken. Allerdings wird dies nicht konsequent durchgesetzt.

Den Traum, einmal oben auf dem "Dach der Welt" zu stehen, haben sich bisher rund 5.000 Menschen erfüllt. Mehr als 300 Bergsteiger kamen bei dem Versuch ums Leben. Allein in der diesjährigen Hauptklettersaison, die seit wenigen Tagen beendet ist, starben elf Menschen. Wegen des Andrangs vieler Bergsteiger im kurzen Zeitfenster günstigen Wetters war es zu langen Wartezeiten am Gipfel gekommen.