Wieder Tote bei Kämpfen in Ostukraine

In der Ostukraine sind bei Gefechten zwischen der Armee und den von Russland unterstützten Separatisten erneut zwei Regierungssoldaten getötet worden. Mindestens zehn weitere seien verletzt worden, teilte das Militär am Freitag in Kiew mit. Die Separatisten hätten bei der Ortschaft Nowoluhanske schwere Artillerie und Minenwerfer und bei Majorsk Maschinengewehre eingesetzt.