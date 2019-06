Hund nach Beißattacke von Badegast in Deutschland ertränkt

Ein Badegast hat am oberfränkischen Förmitzsee in Deutschland aus Notwehr einen Hund ertränkt. Das Tier hatte sich so sehr in den Arm des 49-Jährigen verbissen, dass sich der Mann nicht mehr anders zu helfen wusste, als den Hund unter Wasser zu drücken, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.