Bogen-Attacke in Bad Ischl - Verdächtiger nicht geständig

Ein 50-jähriger Mann, der Mittwochabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) mit einem Sportbogen in Richtung seiner Ex-Freundin geschossen haben soll, ist am Freitag im Nachbarort Bad Goisern festgenommen worden. Er ist aber nicht geständig, wie die Polizei mitteilte. Der Mann dürfte die Nacht nach der Attacke im Wald verbracht haben, wo die Ermittler den Bogen sowie eine Armbrust sicherstellten.