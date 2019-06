Gstöttner und Straka bei Bogenschieß-WM mit Olympia-Chance

Gut ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio rücken Österreichs Elite-Bogenschützen wieder mehr in den Fokus. War in Rio de Janeiro 2016 Laurence Baldauff rot-weiß-rote Vertreterin ihres Sports, zielen nun allen voran Andreas Gstöttner und Elisabeth Straka auf ein Ticket für die Spiele ab. Ab Montag laufen in Hertogenbosch die Weltmeisterschaften, bei denen es erste Olympia-Quotenplätze gibt.