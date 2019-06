Lkw-Lenker mit 2,9 Promille verursachte Unfall in Wien

Ein erheblich alkoholisierter Lenker hat Donnerstagnachmittag mit seinem Lkw einen Auffahrunfall am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring verursacht. Eine 52-Jährige hielt ihren Pkw vor einer Ampel an, der 36-Jährige konnte den Laster nicht rechtzeitig bremsen.