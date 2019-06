Crystal Meth für 840 Millionen Dollar in Australien gefunden

Die australische Polizei hat eine Ladung der Droge Crystal Meth im Wert von 840 Millionen Dollar (746 Millionen Euro) beschlagnahmt. Es handle sich um den größten Meth-Fund, "den wir in diesem Land jemals gesehen haben", sagte Grenzschutzkommandeur Craig Palmer am Freitag. 1,6 Tonnen Methamphetamin und 37 Kilogramm Heroin seien in aus Thailand verschickten Stereo-Lautsprechern versteckt gewesen.