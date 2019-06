Extremisten töteten acht Sicherheitskräfte im Nordsinai

Extremisten haben auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten einen Militärstützpunkt angegriffen und dabei mindestens acht Sicherheitskräfte getötet. Bei dem Schusswechsel in der Küstenstadt Al-Arish seien am Mittwoch auch fünf Extremisten getötet worden, zitierte das ägyptische Staatsfernsehen aus einer Mitteilung des Innenministeriums.