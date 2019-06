Robert Beric hofft auf Slowenien-Sieg gegen ÖFB-Team

Das EM-Qualifikationsspiel der slowenischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag in Klagenfurt gegen Österreich bedeutet für Robert Beric die Rückkehr in seine frühere Wahlheimat. Der Ex-Profi von Rapid und Sturm Graz ist mittlerweile in der französischen Ligue 1 engagiert und erzielte in der abgelaufenen Saison für Saint-Etienne in 23 Einsätzen neun Tore, vier davon in den letzten fünf Runden.