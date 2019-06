32-Jähriger starb bei Forstunfall im Bezirk Baden

Bei einem Forstunfall in Furth a.d. Triesting in seinem Heimatbezirk Baden ist am Dienstagvormittag ein 32-Jähriger ums Leben gekommen. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von einem Ast getroffen worden und erlitt tödliche Verletzungen im Nackenbereich.