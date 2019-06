Bub auf Klagenfurter Spielplatz von Hund gebissen

Ein sechseinhalb Jahre alter Bub ist am frühen Sonntagabend auf dem Spielplatz einer Wohnhausanlage in Klagenfurt von einem Hund gebissen worden. Das Kind erlitt laut Polizei Verletzungen am linken Ohr und in der linken Gesichtshälfte, es wurde von seinem Vater ins Spital gebracht.