Lösung für EU-Kommissionspräsident soll bis 21. Juni stehen

Der EU-Gipfel in Brüssel zur Besetzung von Spitzenposten in der Europäischen Union ist ohne Entscheidungen zu Ende gegangen. Bis zum EU-Gipfel am 20./21. Juni soll eine Lösung für den nächsten EU-Kommissionspräsidenten stehen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend in Brüssel. Österreichs neuer Übergangskanzler Hartwig Löger (ÖVP) unterstützt den EVP-Kandidaten Manfred Weber.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Löger geht davon aus, dass sich die Staats- und Regierungschefs bis zum Juni auf ein Personalpaket in Sachen EU-Topjobs einigen und dann dem Parlament vorlegen werden. Dabei bekräftige er Österreichs Position nach einer Spitzenkandidaten-Lösung für den Posten des Kommissionspräsidenten, wie Löger am Dienstagabend in Brüssel sagte.

"Wir sind dafür eingetreten, dass dieses System, das vertraglich verankert ist - nämlich den Spitzenkandidaten die priorisierte Chance zu geben - auch entsprechend berücksichtigt wird", sagte Löger nach dem EU-Gipfel, der mit gut drei Stunden ungewöhnlich kurz gedauert hatte. Die Frage, wie hoch er die Chance von Manfred Weber, dessen Fraktion EVP trotz Verlusten die Wahl am Sonntag gewonnen hatte, einschätze, die Nachfolge von Jean-Claude Juncker tatsächlich antreten zu können, ließ Löger unbeantwortet.

Heute sei es sowieso nur um den Prozess der Entscheidungsfindung gegangen. Dieser müsse "bis zum Juni-Gipfel mit konkreten Vorschlägen befüllt werden", so der österreichische Übergangs-Regierungschef.

Wer nächster österreichischer EU-Kommissar werden wird bzw. ob der jetzige Erweiterungskommissar Johannes Hahn (ÖVP) ihm Amt bleiben kann, sei noch offen. Das werde auf parlamentarischer Ebene in Österreich entschieden: "Insofern wird es da Anstrengungen bedürfen, auch in dieser Übergangsregierungssituation auf breiter Basis eine gemeinsame Linie zu finden." Er habe Hahn erst am heutigen Dienstag getroffen, um die Kommissarsfrage sei es da aber nicht gegangen.

Dass Löger zum ersten Mal im Kreis von Europas Mächtigen Platz genommen hat, dürfte ihn nicht ganz unbeeindruckt gelassen haben. "Ich bin an einem runden Tisch gesessen, wie ich in den letzten eineinhalb Jahren schon immer wieder als Finanzminister in Brüssel an einem runden Tisch gesessen bin. Aber heute war das natürlich bedeutsamer, weil es die Regierungschefs und -chefinnen Europas waren", meinte er.

"Erfahrung und Glaubwürdigkeit" stehen für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an erster Stelle für die Vergabe der EU-Spitzenposten. Die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, der französische Brexit-Beauftragte Michel Barnier und der niederländische Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans gehören laut Macron zu dieser Gruppe.

Auch Merkel stellt sich im Gegensatz zu Macron hinter den CSU-Politiker Weber als Präsidenten der Europäischen Kommission. Da sie beide Mitglieder der konservativen Europäischen Volkspartei seien, werde sie sich natürlich für Weber einsetzen, sagte die CDU-Politikerin in Brüssel und begrüßte, dass auch das EU-Parlament das Spitzenkandidaten-Modell am Dienstag bekräftigt hatte.

Auch Irlands Premierminister Leo Varadkar sprach vor Beginn des Treffens für den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber seine Unterstützung aus. Die EVP habe die meisten Stimmen bekommen und ihr Kandidat sei Weber, sagte Varadkar und unterstrich die Bedeutung der Stärkung eines "demokratischen Europas".

Für den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez ist der sozialdemokratische Spitzenkandidat und EU-Kommissionsvize Frans Timmermans "der beste Kandidat für die EU-Kommission". Er habe die nötige Erfahrungen dafür, sagte Sanchez vor dem Gipfel, der für die Sozialdemokraten das Personalpaket unter den Regierungschefs verhandelt.

Der liberale niederländische Premier Mark Rutte erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass seine Parteienfamilie den vom EU-Parlament geforderten Spitzenkandidaten-Prozess nicht unterstützt. Erst auf Grundlage der strategischen Agenda könne der Kommissions- und der nächste EU-Ratspräsident sowie andere Personalfragen entschieden werden, sagte Rutte, räumte aber ein, dass der sozialdemokratische Spitzenkandidat, der Niederländer Frans Timmermans, "fantastisch" bei der EU-Wahl abgeschnitten habe.

Am Ende müsse es Ausgewogenheit zwischen Ost und West, Nord und Süd sowie unter den Geschlechtern geben, zeigte sich Rutte überzeugt. Er erwartet sich erst beim EU-Gipfel im Juni Entscheidungen zum europäischen Personalpaket. Zunächst müsse die EU ihre strategischen Inhalte für die nächsten Jahre definieren.

Einen Schritt in Richtung Geschlechtergerechtigkeit in den EU-Institutionen könnte die Besetzung der Kommissionspräsidentschaft durch die liberale dänische EU-Wettbewerbskommissarin Vestager sein. "Selbstverständlich haben wir mit Frau Vestager eine sehr starke Kandidatin", sagte der liberale Luxemburger Premierminister Xavier Bettel vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel.

Unterstützung signalisierte auch der finnische Premier Juha Sipilä. Der deutsche FDP-Vorsitzende Christian Lindner meinte, sie sei eindeutig eine Spitzenkandidatin. Beistand bekam Vestager zudem von den EU-Kommissarinnen Cecilia Malmström und Vera Jourova.

Der EU-Kommissionspräsident muss vom Europaparlament mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Das EU-Parlament fordert, dass der nächste Kommissionschef aus dem Kreis der Spitzenkandidaten für die EU-Wahl kommt: Manfred Weber (EVP), Frans Timmermans (Sozialdemokraten), Jan Zahradil (Allianz der Konservativen und Reformer in Europa), Ska Keller (Grüne), Nico Cue (Partei der Europäischen Linken). Die Liberalen (ALDE) gingen mit einem Team in die EU-Wahl, darunter die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.