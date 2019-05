Bergsteiger am Traunstein in Oberösterreich in Tod gestürzt

Ein 60-jähriger Bergsteiger ist am Samstagvormittag vom Traunstein in Gmunden mehr als 300 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Notarzt des Rettungs-Hubschraubers "Christophorus 6" aus Salzburg konnte nur noch den Tod feststellen. Das Unglück passierte in der "Grünen Gasse" an der Nordostseite des Berges knapp unterhalb des Gipfels, berichtete Bernhard Ebner von der Bergrettung Gmunden der APA.