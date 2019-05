Wiesberger in Dänemark vor Schlusstag vorne, Schwab 3.

Bernd Wiesberger hat am Samstag beim zur European Tour zählenden Golf-Turnier in Dänemark den Sprung an die Spitze geschafft. Der 33-jährige Burgenländer beendete die dritte Runde auf dem Par-71-Kurs mit 67 Schlägen und führt das Feld vor dem Schlusstag mit 204 Schlägen an. Hinter dem Schotten Robert Macintyre (205) liegt mit Matthias Schwab ein weiterer Österreicher im absoluten Spitzenfeld.