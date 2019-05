60-Jähriger griff 86-jährige Mutter mit Messer an

Ein 60-Jähriger hat am Samstagvormittag offenbar völlig überraschend seine 86-jährige Mutter in Salzburg mit einem Küchenmesser angegriffen. Durch Hilfeschreie wurden Nachbarn auf die Situation aufmerksam. Sie traten die Wohnungstüre ein, entwaffneten den Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Pensionistin erlitt Stichverletzungen an den Armen, berichtete die Polizei.