Steirer geriet beim Dachdecken in 30.000-Volt-Leitung

Ein 50 Jahre alter Dachdecker ist am Samstag kurz nach 8.00 Uhr in Kammern im Liesingtal (Bezirk Leoben) in den Stromkreis einer 30.000-Volt-Oberleitung geraten. Der Steirer und sein 44-jähriger Arbeitskollege waren mit Dachdeckerarbeiten auf einem neu errichteten Tierunterstand für Lamas beschäftigt, als der 50-Jährige über eine Blechplatte den Stromschlag erlitt, berichtete die Polizei.