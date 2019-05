"Naher" Vorbeiflug eines Asteroiden in der Nacht auf Sonntag

Die Astronomische Gesellschaft Winterthur hat auf den "nahen" Vorbeiflug eines Asteroiden in der Nacht auf Sonntag hingewiesen. Der Himmelskörper soll um 1.00 Uhr in einer respektablen Distanz von deutlich über fünf Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen.