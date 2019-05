Berlusconi warnt vor "Albtraum-Szenarien" bei Populistensieg

Der frühere italienische Premier Silvio Berlusconi warnt vor "Albtraum-Szenarien", sollten die populistischen Regierungskräfte Lega und Fünf-Sterne-Bewegung bei den EU-Wahlen am Sonntag an Stimmen zulegen. Italien drohe ein "Wirtschaftsdesaster" und eine Erhöhung des Steuerdrucks, sollte die Regierung in Rom weiterhin im Amt bleiben.