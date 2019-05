Nationalratssitzung zur Regierungskrise erst am Montag

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bleibt dabei: Die von der SPÖ für Mittwoch beantragte Sondersitzung des Nationalrats wird am Montag nach der EU-Wahl stattfinden. Er wolle "dem EU-Wahlkampf Raum geben". Die Opposition ist empört über die Entscheidung Sobotkas. Keine Einigkeit unter den Oppositionsparteien gibt es in Sachen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Sobotka verteidigte seine Entscheidung für den Montag als Termin der Sondersitzung in einem kurzen Pressestatement - ohne Fragemöglichkeit. Das Thema wäre nicht Europa, sondern die innenpolitische Situation gewesen. Und "es gebietet der Respekt vor den wahlwerbenden Parteien", ihnen in der Woche vor der EU-Wahl nicht "noch weiteren Raum zu nehmen" in der Öffentlichkeit.

Dass er - nachdem man sich in der Präsidiale nicht einigte - den Termin gegen den Willen der Opposition im Alleingang festgelegt hat, begründete Sobotka mit der "staatspolitischen Verantwortung, zur Stabilität in unserem Land beizutragen". Genau die hat er aus Sicht der Opposition aber vermissen lassen: "Gerade aufgrund der staatspolitischen Verantwortung wäre es nötig, dass sich Bundeskanzler Kurz dem Parlament stellt" und dort umfassend über die alle Fragen zur Regierungskrise Auskunft gibt, befand der NEOS-Klubobmann Niki Scherak.

Kanzler Kurz betreibe in dieser größten Staatskrise der Zweiten Republik "un-staatsmännische Machtspiele" - und der Nationalratspräsident habe sich "leider für diese Machtspiele missbrauchen lassen", fand der stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried scharfe Worte. Seine Partei hat gleich am Freitag nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos eine Sondersitzung zum Thema "Beispielloser Korruptionsskandal - Bundeskanzler Sebastian Kurz gefordert!" beantragt und als Wunschtermin den Mittwoch genannt.

Auch die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) kritisierte die Entscheidung ihres ÖVP-Kollegen Sobotka, die Nationalratssondersitzung auf den Montag nach der EU-Wahl zu legen, heftig und warf ihm vor, nur den Wunsch der ÖVP zu erfüllen. Bures forderte Bundeskanzler Kurz auf, das Parlament unverzüglich zu informieren.

Die SPÖ ist unterdessen in Sachen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz weiter zurückhaltend. Dies sei derzeit "kein vorrangiges Thema", so ein SPÖ-Sprecher am Dienstag. Zunächst gelte es, mit dem Bundespräsidenten und den anderen Parteien eine "geordnete Übergabe" zustande zu bringen, so der Sprecher von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "Wir hoffen, dass alle Beteiligen einsichtig sind, und es nicht zu einem Misstrauensantrag kommen muss."

"Wir wollen dass die gesamte Übergangsregierung aus Experten besteht. Weil wir glauben, dass nur diese Lösung Vertrauen und Stabilität bringen kann in dieser schwierigen Phase", untermauerte der SPÖ-Sprecher den bereits von ihr geäußerten Standpunkt. Auch Kanzler Kurz selbst will man durch einen Experten ersetzt haben, betonte man in der SPÖ am Dienstag gegenüber der APA explizit. Klar machte der Sprecher, dass man den ÖVP-Chef nicht alleine weiterregieren lassen will: "Die ÖVP-Alleinregierung, wie sich das Kurz vorstellt, hat keine Mehrheit im Parlament", so der Sprecher.

Grundsätzlich sei es aber jetzt noch "gar nicht der richtige Zeitpunkt", über die Frage nachzudenken, ob die SPÖ einen Misstrauensantrag gegen Kurz mittragen würde. Denn es liege "eigentlich noch gar nichts am Tisch". Der Ball sei nun beim Bundespräsidenten, verwies der Sprecher am Dienstag erneut auf Rendi-Wagners bereits am Montag geäußerte Sicht. Dieser müsse schauen, dass er einen Vorschlag macht, "der von einer breiten Unterstützung getragen ist".

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mahnte unterdessen, "solche Dinge wirklich sehr, sehr vorsichtig zu prüfen". Was das Parlament mache, "soll auf Ebene der Klubs und zwischen den Klubs mitentschieden werden. Es geht das Leben auch nach einem Misstrauensantrag weiter."

Die Entscheidung dürfe nicht isoliert getroffen werden sondern mit Blick auf die möglichen Folgen, sagte der stellvertretende SPÖ-Vorsitzende am Rande einer Pressekonferenz in Klagenfurt. "Jedenfalls ist es wichtig, dass die Organe dieser Republik funktionieren. Das ist oberste Priorität", sagte Kaiser.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger führte unterdessen am Dienstag ein Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sprach sich dabei gegen einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz bzw. gegen die gesamte Bundesregierung aus. Es gehe darum, den Menschen ein Signal der Stabilität zu geben, so ihre Begründung nach dem Treffen in der Präsidentschaftskanzlei.

Meinl-Reisinger appellierte auch an die anderen Fraktionen, die Staatsräson vor das Trennende zu stellen. Man müsse das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Es sei jetzt nicht der Zeitpunkt für Wahlkampfreden, politische Spielchen oder Trotzreaktionen, meinte sie. Die NEOS werden daher im Nationalrat gegen mögliche Misstrauensvoten der anderen Parteien stimmen.

Aus der Sicht der NEOS-Chefin soll es für die Übergangszeit bis zur Nationalratswahl eine "Verwaltungsregierung" mit Personen frei von Parteiinteressen geben - dies allerdings nur für den bisherigen FPÖ-Teil des Kabinetts. Die ÖVP-Minister samt Kurz sollen nach Ansicht von Meinl-Reisinger im Amt bleiben. Vom Kanzler erhoffte sie sich ein entsprechend verantwortungsvolles Handeln.

Generell sprach sie sich für einen "Pakt für Verantwortung" aus, damit im Nationalrat bis zur Wahl keine Beschlüsse mit schweren budgetären Auswirkungen mehr fallen. "Diese Krise ist auch eine Chance", meinte sie und erwähnte etwa mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung als Ziel.

Jetzt-Chefin Maria Stern war Meinl-Reisinger der zweite Gast am Dienstag bei Van der Bellen. Im Gegensatz zu dieser warb Stern für einen geplanten Misstrauensantrag und zwar für jenen ihrer Partei gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Sie hoffe auf eine parlamentarische Mehrheit für den Antrag, sagte Stern in ihrer Stellungnahme nach dem Termin in der Präsidentschaftskanzlei. Ansonsten unterstütze sie den Vorschlag der SPÖ für eine vorübergehende Expertenregierung; auch dies habe sie Van der Bellen mitgeteilt.

Es sei ein sehr konstruktives und besonnenes Gespräch gewesen, so Stern. Für die Entscheidung, die Ernennung von Peter Goldgruber zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit nicht zu unterschreiben, habe sie dem Bundespräsidenten gedankt. "Das war die richtige Entscheidung und richtige Entscheidungen brauchen wir. Das war das, was sich die Österreicher jetzt in diesen historischen Minuten erwarten."

Die Liste JETZT übermittelte am Dienstag den anderen Parteien ihren Entwurf für den Misstrauensantrag gegen Kurz. Laut diesem der APA vorliegenden Entwurf für einen Entschließungsantrag soll der Nationalrat beschließen: "Dem Bundeskanzler wird (...) durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrates das Vertrauen versagt."

Die Liste JETZT begründet ihren Antrag damit, dass Stabilität in der aktuellen Situation wohl "kein Wahlkampfkabinett Kurz" schaffen könne, "sondern nur eine Regierung, die ausschließlich aus parteiunabhängigen Expertinnen und Experten besteht". "Die Versagung des Vertrauens in Bundeskanzler Kurz durch den Nationalrat ist eine Voraussetzung, damit der Bundespräsident diese parteifreie Regierung bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Nationalratswahl einsetzen kann."

In der Begründung des Antrages wird außerdem darauf verwiesen, dass Kurz in den letzten beiden Jahren zwei Bundesregierungen zum Scheitern gebracht habe: "als Außenminister eine Regierung mit der SPÖ und jetzt als Bundeskanzler eine Regierung mit der FPÖ". Es entstehe zunehmend der Eindruck, "dass dieses Scheitern kein Zufall ist. Es geht Kanzler Kurz nicht darum, eine bestimmte Partei und eine bestimmte Politik von der Regierungsverantwortung auszuschließen. Es geht ihm offensichtlich vor allem darum, die eigene Macht auszubauen."

Innerhalb der FPÖ hätten unterdessen "Gespräche rund um die Entscheidung um einen möglichen Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung stattgefunden", teilte der designierte Parteichef Norbert Hofer am Dienstag mit - nachdem eine angebliche Festlegung von Innenminister Herbert Kickl auf Zustimmung gegenüber der Tageszeitung "Österreich" umgehend als Missinterpretation dementiert worden war. Der FPÖ-Klub werde jetzt "in enger Abstimmung mit der Parteiführung" entscheiden. Wobei Hofer anmerkte: "Die Argumentation der NEOS, dass man kein Vertrauen in die Regierung habe, ihr aber trotzdem das Vertrauen aussprechen wolle, erscheint mir nicht richtig."

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) appellierte unterdessen an die Politik in Wien, "auf eine gewisse Stabilität in der Bundesregierung zu achten". Wer mit Misstrauensanträgen hantiere, müsse wissen, "dass er den Schaden erhöht", sagte Wallner. Er bat Bundespräsident Van der Bellen, im Sinne der Stabilität auf die Parteien einzuwirken.

Seinem Parteichef Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte Wallner im Umgang mit dem Video bzw. der Regierungsauflösung ein gutes Zeugnis aus. Kurz habe seine Verantwortung wahrgenommen und habe sich exzellent mit dem Bundespräsidenten abgesprochen, so Wallner.

Kurz wird nach Einschätzung des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zudem gestärkt aus der nächsten Wahl hervorgehen. "Ich glaube, dass er völlig richtig gehandelt hat", sagte Stoiber am Dienstag in einem Telefoninterview mit der APA. Die Ibiza-Affäre sei "nicht nur ein Problem für Österreich", sagte er mit Blick auf andere rechtspopulistischen Parteien.

Das Video zeige nämlich, "wes Geistes Kind, die führenden Persönlichkeiten von rechtspopulistischen Parteien sind", sagte Stoiber mit Blick auf FPÖ, Lega, die französische Rassemblement National und die deutsche AfD.