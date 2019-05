15 Tote bei Kämpfen in Somalia

Bei Kämpfen zwischen Streitkräften und der Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia sind dem Militär zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. Die Streitkräfte griffen am Donnerstagabend eine Stellung der Terrorgruppe bei Garbahaarey im Südwesten des Landes an, wie ein hochrangiges Mitglied des Militärs, Jamal Hassan, am Freitag sagte.