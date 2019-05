Papst entlässt spanischen Priester aus dem Klerikerstand

Angesichts schwerwiegender Missbrauchsvorwürfe hat Papst Franziskus einen spanischen Priester aus dem Klerikerstand entlassen. Wie die Diözese Ciudad Real mitteilte, ist die Entscheidung, die "zum Wohle der Kirche" erfolgt sei, unanfechtbar. Die gesamte katholische Gemeinde der Diözese Ciudad Real stehe an der Seite der Opfer, hieß es laut Kathpress am Donnerstag.

Dem Betroffenen wird vorgeworfen, mehrere Minderjährige in einem Priesterseminar missbraucht zu haben. Nach Angaben seiner Diözese war ihm in einem kirchenrechtlichen Verfahren bereits ein zurückgezogenes Leben im Kloster auferlegt worden. Daran habe sich der Mann jedoch nicht gehalten. In einem Prozess vor einem weltlichen Gericht droht ihm nun eine mehrjährige Gefängnisstrafe.