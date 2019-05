Woodstock-Jubiläumsausgabe kann doch stattfinden

Die Jubiläumsausgabe des Musikfestivals Woodstock kann nach einem Rechtsstreit doch stattfinden. Ein Gericht in New York urteilte am Mittwoch zugunsten der Organisatoren, welche die Planungen für die Großveranstaltung Mitte August nun vorantreiben können. "Woodstock 50" stand auf der Kippe, nachdem der Hauptinvestor seine finanzielle Unterstützung zurückgezogen und das Festival abgesagt hatte.