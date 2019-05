Verdacht auf Fremdverschulden nach Leichenfund in Wien

Ein am Dienstagabend in seiner Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus tot aufgefundener Pensionist ist Opfer eines Verbrechens geworden. Der 88-Jährige wurde leblos von einer Bekannten entdeckt. Ein Notarzt stellte schlussendlich seinen Tod fest. Bei der gerichtsmedizinischen Obduktion wurde Verdacht auf Fremdverschulden festgestellt, gab die Polizei am Donnerstag bekannt.