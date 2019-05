Siamesische Zwillinge in Kroatien erfolgreich getrennt

Kroatische Ärzte haben erfolgreich ein siamesisches Zwillingspaar getrennt, das am unteren Teil des Brustkorbs und am Bauch zusammengewachsen war. Die beiden vier Monate alten Mädchen Kristina und Valentina erholen sich gut, gab die Universitätsklinik KBC Zagreb am gestrigen Mittwoch, zweieinhalb Monate nach dem Eingriff, bekannt.