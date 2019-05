Unachtsamkeit vermutlich Auslöser für Brand im Burgenland

Unachtsamkeit beim Umgang mit Resten von Ofen-oder Zigarettenasche dürfte vermutlich am Donnerstag einen tödlichen Brand in Stinatz im Bezirk Güssing im Südburgenland ausgelöst haben, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Der 63-jährige Besitzer, der alleine in dem Haus lebte, kam durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben.