"Staatsverweigerin" zum zweiten Mal vor Geschworenen

Eine 52-jährige Klagenfurterin ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt zum zweiten Mal als "Staatsverweigerin" vor einem Geschworenengericht gestanden. Das Gericht musste die Strafe, die sie im vergangenen November ausgefasst hatte, neu festsetzen, weil der Oberste Gerichtshof das Urteil in einem Punkt aufgehoben hatte. Sie erhielt schließlich 18 Monate Haft.