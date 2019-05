EU-Wahl: Themen-Check und Gerangel bei erster Elefantenrunde

Einen Themen-Check mit etwas Gerangel hat die erste Elefantenrunde im Fernsehen zur EU-Wahl gebracht. Der Privatsender PULS 4 setzte in seinem Konzept, dem die Spitzenkandidaten der fünf Parlamentsparteien sowie der Grünen weitgehend folgten, auf Inhalte und Standpunkte. Überraschendes gab es in einem Wahlkampf, in dem sämtliche Standpunkte abgesteckt sind, nicht, emotionale Ausreißer vereinzelt.