Salzburg schlug LASK, Austria in Graz siegreich

Red Bull Salzburg hat seine Vormachtstellung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag noch einmal untermauert. Der Serienmeister entschied den Schlager der 30. Runde gegen Fast-Vizemeister LASK mit 2:1 (2:0) für sich. Die Austria Wien fand unterdessen mit einem 3:1-Sieg gegen Sturm zurück in die Erfolgsspur, St. Pölten musste sich gegen einen souveränen WAC 0:4 geschlagen geben.

Der 18-jährige Erling Haaland (13.) traf zum ersten Mal in der Salzburger Dress, Fredrik Gulbrandsen (37.) legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Den nach dem Seitenwechsel stark verbesserten Linzern gelang durch Gernot Trauner (49.) nur der Anschlusstreffer. Viel wichtiger als die Partie war für die "Bullen" am Sonntag aber der Blick auf einen Nebenschauplatz. Da sich Champions-League-Finalist Tottenham in der englischen Premier League in der letzten Runde erwartungsgemäß Rang vier sicherte, sind die Salzburger kommende Saison erstmals in der Red-Bull-Ära in der Gruppenphase der "Königsklasse" vertreten.

Um den Anlass gebührend zu feiern, wurde die Champions-League-Hymne abgespielt. Die Meisterkicker, die erstmals in den neuen Trikots mit dem Stern für den zehnten Titel über dem Salzburg-Logo spielten, verschliefen den Start der zweiten Hälfte etwas, der LASK startete wie aus der Pistole geschossen. Eine Doppelchance von Thomas Goiginger und Wiesinger (46.) konnte nicht verwertet werden, ein Michorl-Schuss ging drüber (49.). Gleich darauf zappelt der Ball aber nach einer vom völlig unbedrängten Trauner per Kopf verwerteten Michorl-Corner-Hereingabe im Netz. Die Linzer waren daraufhin dem Ausgleich näher als Salzburg dem 3:1, dank eines starken Cican Stankovic im Tor der Mozartstädter konnte ein weiterer Treffer des LASK jedoch verhindert werden.

Auch dem LASK gelang es damit nicht, die imposante Heimserie der Salzburger zu beenden. Der Double-Sieger ist vor eigenem Publikum in Pflichtspielen schon 63 Partien (52 Siege, 11 Unentschieden) und in der Liga 43 Spiele in Folge unbesiegt. Beim 0:1 gegen die Admira am 27. November 2016 war Marco Rose noch nicht im Amt. Der Deutsche, der sich nach Saisonende in Richtung Borussia Mönchengladbach verabschiedet, könnte damit das Kunststück zuwege bringen, als erster Salzburg-Trainer ohne Heimniederlage zu bleiben.

Den Grundstein für den Wiener Erfolg in Graz legte indes deren überragend agierender Kapitän Alexander Grünwald, der einen Doppelpack (33., 57.) schnürte und den dritten Treffer von Christoph Monschein (85.) auch noch vorbereitete. Coach Robert Ibertsberger durfte sich damit über seinen zweiten Sieg in seiner jungen Amtszeit freuen, zwei der jüngsten drei Spiele wurden gewonnen. Für Sturm setzte es auch im vierten Heimspiel der Meistergruppe eine Niederlage.

Der zwischenzeitliche Führungstreffer von Otar Kiteishvili (29.) war für die Grazer die einzige Ausbeute. Der Jubel der Sturm-Anhänger war aber schnell verflogen, denn ein missglückter Rückpass von Gideon Mensah leitete aus dem Nichts den Ausgleich ein. Jörg Siebenhandl konnte sich im Duell mit Christoph Monschein zwar noch auszeichnen, war gegen den überlegten Nachschuss von Grünwald von knapp außerhalb des Strafraums aber machtlos. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wäre es beinahe noch dicker für die Hausherren gekommen. Siebenhandl wehrte aber einen Schoissengeyr-Kopfball ab, und Anastasios Avlonitis konnte einen Monschein-Abschluss in höchster Not noch blocken.

Nach Wiederbeginn bekamen die 8.168 Zuschauer in der Merkur Arena eine flotte Partie geboten. Obwohl die Grazer energischer waren, ließen sich die Wiener den Erfolg letztlich nicht mehr nehmen. Damit gingen für die Grazer zwei der jüngsten drei Partien verloren. Sturm liegt nur noch wegen des besseren Torverhältnisses vor der Austria. Die beiden Mannschaften trennen nun fünf Punkte vom drittplatzierten WAC.

Der WAC ist indes auf Kurs Richtung Fixplatz in der Fußball-Europa-League eingeschwenkt. Die Wolfsberger feierten durch Treffer von Kevin Friesenbichler (32.), Mario Leitgeb (51.), Stefan Gölles (59.) und Sekou Koita (72.) einen 4:0-Heimsieg über den SKN St. Pölten und sicherten damit den maßgeblichen dritten Platz ab.

Am Erfolg der Gastgeber über St. Pölten gab es von Beginn an wenig Zweifel. Der WAC diktierte die Partie und fand einige Halbchancen vor, ehe Friesenbichler in der 32. Minute auf 1:0 stellte. Der Ex-Austrianer traf mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck. Die Niederösterreicher hatten nur eine richtig gute Gelegenheit auf den Ausgleich - Gartler schoss in der 40. Minute aus wenigen Metern über die Latte. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte der WAC mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Zunächst versenkte Leitgeb in der 51. Minute einen Freistoß, wobei SKN-Goalie Christoph Riegler mit den Fingerspitzen noch am Ball war. Acht Minuten später verwertete Gölles eine Maßflanke von Michael Liendl per Kopf.

Für den 27-Jährigen war es das erste Bundesliga-Tor, zuvor hatte er monatelang wegen einer Schambeinentzündung pausieren müssen. Für den Endstand zeichnete Koita verantwortlich - der Stürmer enteilte in der 72. Minute der SKN-Abwehr und schoss trocken zum 4:0 ein. In der Folge brachte der WAC den Vorsprung locker über die Zeit und darf damit weiterhin auf den größten Erfolg der Clubgeschichte hoffen. Ob allerdings Trainer Christian Ilzer bei etwaigen Europa-League-Gruppenspielen im Herbst noch auf der Bank sitzen würde, darf bezweifelt werden.