Fünf Verletzte bei Frontalcrash im Bezirk Baden

Beim Überholen eines Pkw ist ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Burgenland am Samstagabend auf der L4040 in Leobersdorf (Bezirk Baden) mit dem entgegenkommenden Wagen einer 17-Jährigen zusammengekracht. Die Lenker sowie die drei weiteren Insassen im Kfz des 46-Jährigen wurden bei der Kollision nach Polizeiangaben vom Sonntag verletzt und in die Landeskliniken Baden und Wiener Neustadt gebracht.