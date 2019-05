Kind bei Pkw-Frontalzusammenstoß in NÖ schwer verletzt

Bei starkem Regen sind am Samstagabend in Laxenburg (Bezirk Mödling) zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Bei der Kollision erlitt ein mit seinen Eltern mitfahrendes Kind ebenso wie der Lenker des entgegenkommenden Wagens schwere Blessuren. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete das Rote Kreuz am Sonntag.