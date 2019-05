Frau in Deutschland auf offener Straße erschossen

In Offenbach in Hessen ist eine 44-jährige Frau auf offener Straße erschossen worden. Wie die deutsche Polizei mitteilte, soll der mutmaßliche Täter am Donnerstagabend in einem Auto geflüchtet sein. Bei einer Großfahndung fanden Beamte demnach wenig später einen Wagen, bei dem es sich um das Fluchtfahrzeug handeln könnte. Die Suche nach dem Schützen dauerte an.