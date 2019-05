Ehrenpreis des Buchhandels geht an Francesca Melandri

Die Autorin Francesca Melandri erhält den diesjährigen "Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln". Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird der gebürtigen Römerin am 24. November im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Krems überreicht, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Melandri ist bereits die 29. Empfängerin des Preises.