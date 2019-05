Noroviren-Verdacht in Volksschule im Bezirk Mattersburg

In der Volksschule der burgenländischen Gemeinde Draßburg (Bezirk Mattersburg) gibt es einen Verdacht auf Noroviren. Am Donnerstag waren mehrere Kinder an Brechdurchfall erkrankt, die Schule wurde geschlossen, bestätigte das Büro von Gesundheitslandesrat Christian Illedits (SPÖ) Medienberichte. Der Schulbetrieb soll voraussichtlich am Montag wieder aufgenommen werden.