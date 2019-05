"Sorgfalt im Netz"-Gesetz stößt auf Skepsis bei Experten

Das geplante "Gesetz für Sorgfalt und Verantwortung im Netz" (GSV-Gesetz) sorgt für Skepsis bei so manchem Rechtsexperten. Das wurde am Donnerstag bei einer Fachveranstaltung in Wien deutlich, wo Teile des Begutachtungsentwurfs zwar als "sinnvoll" anerkannt wurden, Vorhaben wie die verpflichtende Authentifizierung für Nutzer von Online-Foren dagegen kritisch beäugt wurden.