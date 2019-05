Dreijähriger in Berlin bei Böller-Explosion schwer verletzt

Ein dreijähriger Bub ist am Donnerstag in Berlin bei der Explosion eines verbotenen Böllers schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 9.00 Uhr in der Wohnung einer 40 Jahre alten Freundin seiner Mutter im Berliner Stadtteil Marzahn und soll sich dort allein in einem Zimmer aufgehalten haben. Die 40-Jährige gab an, plötzlich einen lauten Knall gehört zu haben.