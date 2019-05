Prozess um Bootsunfall: Soldat wird sich schuldig bekennen

Im Prozess um einen Pionierboot-Unfall wird sich der Angeklagte kommenden Montag am Bezirksgericht Bruck an der Leitha schuldig bekennen. Dem Mann wird fahrlässige Gemeingefährdung angelastet. Es habe sich um einen Fahrfehler gehandelt, sein Mandant habe "in einer Schrecksekunde falsch reagiert", sagte der Verteidiger des Unteroffiziers am Donnerstag zur APA und bestätigte einen "Heute"-Bericht.