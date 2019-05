Mutter getötet: Ermittlungen gegen Neunjährigen in den USA

Die Polizei im US-Staat Michigan ermittelt gegen einen Neunjährigen, der seine Mutter erschossen haben soll. Das berichtete der US-Sender WWMT am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Dokumente des Gerichts im St. Joseph County westlich von Detroit. Demnach war die Frau bereits am Montag in ihrem Haus in einer kleinen Siedlung durch Gewehrschüsse getötet worden.