Flugzeug in Schweden trotz Rauchalarms sicher gelandet

Ein Passagierflugzeug ist auf einem Inlandsflug in Schweden trotz eines ausgelösten Rauchalarms sicher an seinem Zielflughafen gelandet. Trotz Hinweisen zu einem technischen Fehler während des Fluges sei der Airbus A320 Donnerstagfrüh planmäßig in Göteborg angekommen, so die Fluglinie SAS. An Bord des in Stockholm gestarteten Fliegers befanden sich rund 100 Passagiere. Zu Schaden kam niemand.