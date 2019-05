Eurofighter-U-Ausschuss startete wieder Befragungen

Der Eurofighter-U-Ausschuss hat am Donnerstag nach einer vierwöchigen Pause mit prominenten Zeugen wieder seine Befragungen gestartet. Als erste Auskunftsperson war der frühere Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) geladen. Die NEOS veröffentlichten vor Beginn der Befragungen das Gerichtsurteil eines Münchner Gerichts in der Korruptionsaffäre um den Verkauf von Eurofightern an Österreich.

© APA

Bartenstein absolvierte seinen bereits vierten Auftritt in einem Eurofighter-U-Ausschuss. Es ging vor allem um die Gegengeschäfte und deren auffällig hohes Volumen von rund 200 Prozent des Eurofighter-Auftragswerts. Bartenstein macht dafür eine "Vorgabe" seines damaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel (ÖVP) verantwortlich.

Der frühere Minister bat die Abgeordneten, ihn nicht in die Position zu bringen, seinem langjährigen "und noch immer hoch verehrten" ehemaligen Chef Schwierigkeiten zu bereiten. Dessen damalige Aussage, dass sich die Eurofighter quasi selbst finanzierten, wertete er dennoch als eine rein politische Aussage. Ihm selber wäre eine Variante ohne Gegengeschäfte, dafür aber mit einem geringeren Kaufpreis, jedenfalls lieber gewesen, machte der schwarze Ex-Minister klar: "Ich hätte mir vier U-Ausschuss-Auftritte erspart und dem Ministerium viel Arbeit."

Für das auffällige Volumen der Kompensationsgeschäfte - üblich seien 100 und nicht 200 Prozent, meinte er - "kann man schon einmal Konzessionen machen", rechtfertigte Bartenstein in seiner Befragung das Entgegenkommen gegenüber EADS beim Gegengeschäftsvertrag, etwa was die definierten Branchen und Geschäftsbereiche betreffe. Andernfalls hätte man "riskiert, dass es zu keiner Einigung kommt". Dennoch stehe er zu diesem: "Er ist von mir verhandelt worden und ich bekenne mich dazu."

Formal seien die Gegengeschäfte aber ohnehin kein Kriterium für die Typenentscheidung gewesen. Dazu wären sie nur geworden, hätte es ansonsten einen Gleichstand zwischen den Bietern EADS und Saab gegeben. Ein Einfallstor für Korruption konnte er in dem Geschäftsmodell jedenfalls nicht erkennen, kritisierte er Aussagen des ehemaligen Verteidigungsministers Hans Peter Doskozil (SPÖ).

In dem von den NEOS vor Beginn der Befragungen präsentierten Gerichtsurteil wird ein ehemaliger Airbus-Manager der schweren Untreue schuldig gesprochen. Mit dem Urteil schloss die Münchner Justiz im März diesen Jahres das langjährige Verfahren in der Causa Eurofighter ab. Namen und Details aus dem Urteil waren bisher nicht bekannt. Nun liegt der schriftliche Strafbefehl den NEOS vor.

Damit trete man in eine neue Phase der Aufklärung, sagte NEOS-Mandatar Michael Bernhard. "Wir verlassen den Pfad der Mutmaßungen und Vermutungen." Nun sei gerichtlich festgestellt, dass Vector nur dazu diente, "Gelder aus Airbus abzuleiten. Es wurden niemals Vermittlungstätigkeiten erbracht. 90 Mio. Euro Steuergeld wurden an Personen ohne jegliche Leitung weitergeleitet", sagte Bernhard. Man wisse nur nicht, wer das Geld bekommen habe.

Das Urteil belege jedenfalls, dass die Republik Österreich belogen worden sei. Die zehnmonatige Bewährungsstrafe, die der Manager akzeptiert habe, ist nach Ansicht Bernhards "sehr unverhältnismäßig". Österreich müsse nun prüfen, ob sich aus diesem Urteil neue Argumente für einen Vertragsausstieg ergeben und Airbus aus öffentlichen Vergabeverfahren ausschließen, forderte der NEOS-Mandatar. "Wir wollen unser Geld zurück."

Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, der die Republik Österreich als Privatbeteiligte im Ermittlungsverfahren gegen Airbus vertritt, sieht durch den von den NEOS veröffentlichen Strafbefehl den Betrugsverdacht als erhärtet an. Die nach dem Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft München vom Februar 2018 gegen Airbus nun abermals bestätigten Untreuehandlungen von Personen gegen Airbus stehen nach der Sachverhaltsdarstellung im direkten Zusammenhang mit dem Verkauf von Eurofightern an Österreich und dem sogenannten Vergleich im Jahr 2007. Ohne die zusagenwidrige Einpreisung von 183,4 Mio. Euro in den von Österreich bezahlten Kaufpreis für die Eurofighter wäre es zu diesen Untreuehandlungen nie gekommen, so Peschorn in einer Stellungnahme.

Nach Bartenstein ist am Donnerstag ein Beamter aus dem Wirtschaftsministerium geladen. Letzte und dritte Zeugin ist die ehemalige Vizekanzlerin Susanne Riess (FPÖ). Alle drei sind zu allen Untersuchungsthemen geladen.

In der letzten Sitzung des U-Ausschusses war es um eine mutmaßliche Manipulation des Eurofighter-Kaufvertrags durch den Chefverhandler des Verteidigungsministeriums gegangen. Dieser stritt die Vorwürfe vehement ab und warf seinerseits dem Leiter der Eurofighter-Task-Force (der ihn beschuldigt hatte) vor, das Ganze "nicht verstanden" zu haben.