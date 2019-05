Krebsoperation von Kardinal Schönborn gut verlaufen

Kardinal Christoph Schönborn hat seine Krebsoperation gut überstanden. Da der Prostata-Tumor frühzeitig bei einer Gesundenuntersuchung entdeckt wurde, sei mit der vollständigen Genesung zu rechnen, gab die Erzdiözese Wien am Donnerstag bekannt. Der 74-jährige Kardinal wird sich in den nächsten Wochen zurückziehen und auskurieren, zu Pfingsten will er wieder im Amt sein.